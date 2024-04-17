ضربة قوية .. ابنة إنريكي تصدم فيران توريس وتدخل في علاقة حب مع زميله!

ارتبطت سيرا مارتينيز، ابنة لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بلاعب جديد في منتخب إسبانيا، بعد انفصالها عن فيران توريس، نجم برشلونة.

وارتبطت "سيرا" بفيران منذ كان في مانشستر سيتي، واستمرت علاقتهما حتى شهر مايو 2023، حيث قررا الانفصال لأسباب غير معلنة.

ووفقا للبرنامج التلفزيوني الإسباني Socialite، فقد شوهدت سيرا مع قلب دفاع ريال سوسيداد روبن لو نورماند، وهما يظهران المودة تجاه بعضهما البعض في مدينة سان سيباستيان الباسكية.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن سيرا وروبن ظهرا وهما يحتضنان بعضهما بكثير من الوِد، ما أثار تكهنات حول طبيعة علاقتهما.

ولا يعرف سوى القليل جدًا عن حياة لو نورماند الشخصية، حيث يفضل الابتعاد عن الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن تقارير إعلامية قد أشارت إلى علاقة بين "سيرا" ومتسابق الدراجات النارية الإسباني أليكس ماركيز، رغم أن أيًا منهما لم يؤكد الأمر.