فيراتي: طلب رحيلي مختلف عن مبابي، والكرة الذهبية دائمًا لميسي!

ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان يتحدث عن انضمام ليونيل ميسي وطلب ريال مدريد لضم كيليان مبابي.

أكد ماركو فيراتي نجم فريق باريس سان جيرمان أن محاولة رحيله عن باريس سان جيرمان تختلف كليًا عن الأنباء المنتشرة حول رغبة مبابي في الرحيل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيراتي لصالح صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، وتطرق خلالها للحديث عن انضمام ليونيل ميسي لفريقه.

ما الذي قاله فيراتي عن محاولة رحيله لبرشلونة بالمقارنة برغبة ريال مدريد في ضم مبابي؟

قال فيراتي: "عندما أردت مغادرة باريس سان جيرمان كانت الأمور مختلفة في ذلك الوقت، كنت في حاجة للتغيير، والعديد من الأشياء لم تكن واضحة".

وأضاف: "وقتها تحدثت مع النادي وقرروا أن أبقى، لم يجبروني على أي شيء لكن لكل موقف ظروفه الخاصة، في النهاية أريد الأفضل لفريقي، وأتمنى استمرار مبابي".

ما الذي قاله فيراتي عن الكرة الذهبية وليونيل ميسي؟

وأردف: "وجود ميسي أمر مذهل بالنسبة لنا، لم أصدق ما حدث حتى رأيته بعيني، ربما هو لا يتحدث كثيرًا لكنني أعرفه جيدًا، ويمكنك الشعور بوجوده في الملعب".

وأكمل: "بالنسبة لي هو الأفضل في التاريخ، شخص يحبه الجميع حتى هؤلاء الذين لا يشجعون باريس أو برشلونة".

وأنهى كلماته بالمقارنة بينه وبين جورجينيو فيما يتعلق بالكرة الذهبية: "بالنسبة لي ميسي يجب أن يحصل عليها طالما لا يزال في الملاعب".

جدير بالذكر أن ميسي لم يشارك في أول مبارتين لباريس سان جيرمان منذ قدومه نظرًا لكون عاد متأخرًا من إجازته في برشلونة قبل انضمامه للنادي الفرنسي.

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