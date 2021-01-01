فيراتي: إذا انضم ميسي لباريس سأعطيه ونيمار الكرة وأتمتع

النداء مستمر من باريس رغم غضب برشلونة

علق نجم باريس سان جيرمان ماركو فيراتي على شائعات انضمام قائد برشلونة ليونيل ميسي لصفوف فريقه ووصف الأمر بالرائع حال حدوثه.

وشغلت قصة انتقال ميسي المزعوم إلى فريق العاصمة الفرنسية وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة، وذلك في ظل انتهاء عقده بحلول نهاية الموسم الجاري.

ماذا قال فيراتي؟

وعلق النجم الإيطالي مع "Canal+" قائلاً: "بالتأكيد أحب فكرة اللعب مع ميسي، وجوده معنا سيكون رائعاً، هدية أخرى من كرة القدم لي".

وأتبع: "سأعطي الكرة لنيمار وميسي وأتوقف للفرجة والمتعة".

غزل مستمر من باريس

فيراتي ليس الأول من بي إس جي الذي يعلق على الشائعات الخاصة بانتقال ميسي لصفوف ناديه، إذ سبقه مجموعة من أفراد النادي.

المدير الرياضي ليوناردو لم ينف الشائعات وأكد الاهتمام بالأرجنتيني، كما ناشده مواطنه أنخيل دي ماريا بالانضمام للفريق.

رد غاضب من برشلونة

رونالد كومان، مدرب برشلونة، انتقد دي ماريا علناً عقب لقاء غرناطة في كأس الملك الأسبوع المقبل بسبب الحديث عن ميسي.

وقال المدير الفني إن بي إس جي يشعل الأجواء قبل لقاء الفريقين بدوري الأبطال بمثل تلك التصريحات وأنها تفتقد للاحترام.

ميسي أيضاً غاضب

ليونيل ميسي بحسب مصادر "جول" هو الآخر غاضب من شائعات باريس سان جيرمان وربطه بالفريق.

الأرجنتيني بحسب المصدر لم يحسم بعد مصيره بخصوص الموسم المقبل، وأكد أنه لن يتحدث مع بي إس جي.