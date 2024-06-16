فيديو | "هل تريد الاعتذار للألمان؟" .. ديل بييرو يقتحم بث قناة ألمانية!

لقطة أعادت الذكريات

أصبح تصرف عفوي من أسطورة إيطاليا أليساندرو ديل بييرو في أحد القنوات الألمانية على هامش لقاء إيطاليا وألبانيا حديث الجميع.

إيطاليا انتصرت 2-1 على ألبانيا في ملعب "سيجنال إيدونا بارك" مساء السبت لحساب المجموعة الثانية من يورو 2024، نفس الملعب الذي شهد انتصار الأتزوري على ألمانيا 0-2 بنصف نهائي مونديال 2006.

صاحب الهدف الثاني القاتل ضد الألمان ديل بييرو كان حاضراً في ملعب اللقاء لتحليل اللقاء مع أحد القنوات، ولكن ظهوره مع قناة أخرى هو ما صنع الحدث.

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وأثناء حديث أليكساندر بومينس مع "ARD1"، شاهد مرور ديل بييرو وطالبه بالقدوم وسأله: "هل تريد الاعتذار عن كأس العالم 2006".

النجم الإيطالي تقبل الحديث بشكل رحب وقام بالاعتذار للجمهور الألماني، وسط ضحات مقدمة المذيعة وديل بييرو وبومينس.