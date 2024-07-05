فيديو | هذه هي الكلمات التي وجهها دي بول لميسي بعد إهدار ركلة الترجيح أمام الإكوادور!

ميسي أهدر الركلة على طريقة "بانينكا"

كشفت الكاميرات التي كانت تنقل مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 عن كلمات بسيطة أدلى بها رودريجو دي بول نجم وسط الألبيسيلستي تجاه ليونيل ميسي قائد الفريق وذلك عقب إهدار الأخير ركلة ترجيحية أولى للتانجو.

ميسي لعب الكرة على طريقة "بانينكا" وارتطمت بالقائم، ولكن إيميليانو مارتينيز وباقي رفاق ميسي تكفلوا بالباقي ومنحوا الأرجنتين الفوز بمباراة معقدة انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل 1-1.

ميسي كان قد عاد أدراجه بخيبة أمل بعد إهدار الركلة، لكن دي بول قابله وقال له كلمات واضحة: "سوف نفوز بها (المباراة).. سوف نفوز بها".

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تلك الكلمات كانت مستقرة في وجدان كل من نفذوا ركلات الترجيح المتبقية، وكذلك لدى إيميليانو مارتينيز الذي كشف ميسي نفسه عقب المباراة بأنه قال له إن المباراة ستصل لركلات الترجيح وستكون له اليد الطولى فيها!.