فيديو | مطاردة عنيفة للاعب واتفورد بسبب "رقصة فورتنايت" الاستفزازية!

ماذا حدث في ملعب فيكارج رود؟

دفع المهاجم الألماني كوادو باه، لاعب واتفورد الإنجليزي، الثمن غاليًا جراء احتفاله المستفز بفوز فريقه على بورتسموث في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب"، اليوم الخميس على ملعب فيكارج رود.

واتفورد كان متأخرًا بهدف قبل أن يتعادل بركلة جزاء مثيرة للجدل، ثم سجل روكو فاتا الهدف الثاني في الوقت القاتل (5+90) ليفوز أصحاب الأرض (2-1)، في الجولة 23 من دوري البطولة الإنجليزي.

وازدادت الأمور سخونة بعد صفارة النهاية، عندما احتفل باه بهدف الفوز الذي أحرزه واتفورد في الوقت القاتل، بأداء رقصة "خذ الكرة" الشهيرة في لعبة فورتنايت أمام مدرجات الضيوف.

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وأظهرت القنوات الناقلة للقاء، قيام عدد من لاعبي بورتسموث بالهجوم على كوادو باه بسبب الرقصة المستفزة لهم ولجماهيرهم، وعلى الفور تدخل الحكم جيف إلترينجهام وفصل بين اللاعبين وأشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه المهاجم الألماني ليطرده خارج الملعب.

وفي تعليقاته بعد المباراة، قال جون موسينيو، مدرب بورتسموث: "إذا كان باه أحد لاعبي فريقي، فقد لا يلعب للفريق مرة أخرى نتيجة لما فعله أمام جماهير الفريق الزائر".

وهذا التعليق لم يعجب توم كليفرلي مدرب واتفورد، ليرد قائلًا: "أعتقد أن جون ربما ينبغي أن ينظر إلى سلوكه وسلوك لاعبيه، وسأتعامل مع باه داخليًا. أشعر بخيبة أمل إزاء تعليقات جون لأنني اعتقدت أن سلوكه هو ما كلف فريقه الخسارة في الشوط الثاني".