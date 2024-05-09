فيديو | رغم تواجده بالرياض .. نيمار يُشارك في إنقاذ ضحايا فيضان البرازيل

نيمار تحرك من أجل إنقاذ مواطنيه من كارثة الفيضان المدمر

اجتاحت الفيضانات ولاية ريو جراندي دو سول في البرازيل خلال الأيام الماضية، لتشهد وقوع الكثير من الضحايا والمصابين، الأمر الذي دفع نيمار جونيور نجم الهلال للتحرك ومساعدة من تضرروا من هذه الكارثة.

نيمار يتواجد حاليًا في الرياض من أجل مواصلة البرنامج التأهيلي، بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، حيث سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وتداولت الجماهير عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو للطائرة المروحية التي يمتلكها نيمار جونيور في البرازيل، وهي تقوم بعمليات نقل المصابين في فيضانات البرازيل.

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وتسببت الأمطار الغزيرة في الفيضانات البرازيلية، والتي خلفت عدد كبير من الوفيات والإصابات والمفقودين، حيث يتم خلال الوقت الحالي عمليات الإنقاذ بسبب تلك الكارثة.

ويستعد نيمار للتتويج مع الهلال ببطولة دوري روشن السعودي في مباراة الحزم المقبلة، حيث يحتاج الزعيم إلى نقطة واحدة فقط لحسم اللقب لصالحه.