فيديو | كريستيانو رونالدو يتسبب في أزمة بمسلسل سعودي كوميدي

أحمد رفعت
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CRISTIANO RONALDO AL-NASSR 18032023Getty Images
كريستيانو رونالدوثقافةالنصردوري روشن السعودي

ظهور كريستيانو رونالدو له صدى كبير حتى في المسلسلات السعودية

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تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، في أزمة بأحد مشاهد مسلسل كوميدي سعودي، معروض خلال شهر رمضان المبارك.

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ويمتلك رونالدو شعبية كبيرة جدًا، حيث أحدثت مسألة انتقاله إلى دوري روشن للمحترفين من بوابة نادي النصر، ضجة عالمية كبيرة.

وخلال مسلسل "طاش العودة" الذي يقدمه الممثل القصبي، ويذاع عبر قناة "MBC" وشاهد، دخل فؤاد بطل المسلسل في جدال مع خاله أسعد بسبب مستقبل نجله.

خال فؤاد كان متمسكًا بأن يصبح حفيده نجل فؤاد ضابط شرطة، ولكن والده يُريده أن يصبح لاعب كرة قدم مثل كريستيانو رونالدو، وهو ما أحدث الخلاف بينهما.

وبشكل كوميدي، قام الخال أسعد بالتهديد بسحب السيارة من فؤاد، ليتراجع الأخير عن رأيه ويوافق على أن يُصبح نجله ضابطًا في المستقبل.

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