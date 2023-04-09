فيديو | كرروا احتلال جماهير فرانكفورت لكامب نو .. دعم غير مسبوق من مجانين شالكه خارج ملعبهم!

جماهير شالكه حاضرة بقوة رغم الخسارة.

شهدت مباراة هوفنهايم أمام شالكه في الجولة الـ 27 من الدوري الألماني مظهرًا مذهلًا بعد حضور قياسي لجماهير الفريق الضيف.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" فقد بلغ عدد مشجعي الفريق الضيف ما بين العشرة والـ 15 ألف متفرج أي ما يصل لنصف سعة ملعب هوفنهايم.

وأوضحت الشبكة أن ذلك الحضور القياسي يأتي في ظل الموقف الحرج لنادي شالكه في جدول ترتيب الدوري الألماني قبل أسابيع قليلة على نهاية البطولة.

ويحتل شالكه المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة وأمامه تسع جولات فقط حتى يصحح من وضعه ويضمن الاستمرار في الدرجة الأولى.

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بفوز هوفنهايم بثنائية نظيفة ليرفع الأخير من رصيده إلى النقطة رقم 28 ويحسن من موقفه بعيدًا عن مناطق الهبوط.