فيديو | كرتان في الملعب .. ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدوري البرازيلي!

انتصار بفضل اللقطة المثيرة للجدل

حقق فلامنجو انتصاراً هاماً في الدوري البرازيلي لكرة القدم على كريسيوما بفضل ركلة جزاء بالدقيقة 89 أسالت الكثير من الحبر.

وفاز فلامنجو بنتيجة 2-1 على ضيفه بعد أن قلب تأخره لانتصار بفضل هدف متأخر من الدولي البرازيلي بيدرو ثم آخر عبر جابيجول من ركلة جزاء كانت حديث الجميع في اللقاء الذي لعب فجر الأحد لحساب السيري آ البرازيلية.

ركلة الجزاء احتسبت في الأساس بالدقيقة 85 بعد أن قام مدافع كريسيوما بتسديد كرة ثانية كانت داخل الملعب لعدة ثوان بالكرة الأساسية التي كانت في اللعب مع لاعب فلامنجو داخل منطقة الجزاء!

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واحتج لاعبو الفريق الضيف على القرار بقوة بداعي أن الحكم كان يجب أن يوقف اللعب من الأساس لتواجد كرتين بالملعب كما ينص القانون، خصوصاً وأن الكرة الإضافية كانت داخل أرضية الملعب قبل وصول اللعبة إلى منطقة تواجدها داخل منطقة الجزاء، بينما تعرض الحكم وفلامنجو لهجوم إعلامي قوي، متهمين العملاق البرازيلي بالفساد والتحكيم بالتحيز لصفوفه.

الانتصار الصعب رفع رصيد فلامنجو إلى النقطة 34 بالترتيب الثالث في الدوري البرازيلي خلف بالميراس والمتصدر بوتافوجو الذان لعبا 18 مباراة مقابل 17 لصاحب المركز الثالث.