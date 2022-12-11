فيديو | في عرض البحر .. احتفال مذهل للصيادين بفوز المغرب

لم تتوقف الاحتفالات بانتصار المغرب على البرتغال وتأهلها لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022 عند حدود الأرض فقط، بل انتقلت إلى عرض البحر.
أسود الأطلس هزموا زملاء كريستيانو رونالدو بهدف يوسف النصيري وتأهلوا لمواجهة فرنسا الأربعاء القادم في نصف نهائي المونديال.
الصياديون في عرض البحر احتفلوا بشكل رائع بالانتصار المغربي، وقد تداول المغردون على تويتر مقطع فيديو يُظهر تلك الاحتفالات المذهلة.
يُشار إلى نصف النهائي الآخر في المونديال سيقام يوم الثلاثاء القادم ويجمع كرواتيا مع الأرجنتين.
نهائي البطولة سيلعب يوم 18 ديسمبر الجاري على استاد لوسيل وهو المصادف لليوم الوطني في دولة قطر.
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