فيديو | ضرب الدكة.. لوكاكو يفقد أعصابه بعد خروج بلجيكا من كأس العالم

غضب واسع من لوكاكو بعد فشله في التسجيل

أخرج روميلو لوكاكو غضبه الكبير على حاجز زجاجي بدكة البدلاء بعد خروج المنتخب البلجيكي من بطولة كأس العالم قطر 2022 اليوم بعد التعادل أمام كرواتيا.

لوكاكو شارك في الشوط الثاني من اللقاء، وأهدر 4 فرص كبيرة للتسجيل وقدم 45 دقيقة للنسيان، ربما لن يود تذكرهم في تاريخه الرياضي بسبب كم الكرات التي أهدرها.

وبالتالي خرج مهاجم إنتر من الملعب غاضبًا وضرب حاجز زجاجي على الدكة وكسره بيده، وذهب إليه المدرب المساعد تيري هنري لمواساته بعد الفشل في التسجيل.

É, Lukaku…era pra ter batido assim bola pic.twitter.com/ZcpyAbc53K — Milton Neves (@Miltonneves) December 1, 2022

فيما تحدث ديدييه دروجبا عبر قناة "بي بي سي سبورت" عن تلك اللقطة، وقال: "إنه محبط ليس فقط لأنه غاب عن التسجيل ولكن بسبب روح الفريق خلال هذه البطولة، الكلام عن معارك بين اللاعبين. هذا ما سيحبطه أكثر من الفرص الضائعة".

جدير بالذكر أن خروج بلجيكا من كأس العالم يأتي على خلفية وجود محادثات حول خلاف داخل المعسكر، لكن دي بروينه وكورتوا حاولوا نفي هذه الشائعات قبل لقاء كرواتيا.