الأخبار المباريات
روميلو لوكاكو

فيديو | ضرب الدكة.. لوكاكو يفقد أعصابه بعد خروج بلجيكا من كأس العالم

مازن زكي
مازن زكي
8:15 م غرينتش+2 1‏/12‏/2022
Romelu Lukaku Belgium
غضب واسع من لوكاكو بعد فشله في التسجيل

أخرج روميلو لوكاكو غضبه الكبير على حاجز زجاجي بدكة البدلاء بعد خروج المنتخب البلجيكي من بطولة كأس العالم قطر 2022 اليوم بعد التعادل أمام كرواتيا.

لوكاكو شارك في الشوط الثاني من اللقاء، وأهدر 4 فرص كبيرة للتسجيل وقدم 45 دقيقة للنسيان، ربما لن يود تذكرهم في تاريخه الرياضي بسبب كم الكرات التي أهدرها.

وبالتالي خرج مهاجم إنتر من الملعب غاضبًا وضرب حاجز زجاجي على الدكة وكسره بيده، وذهب إليه المدرب المساعد تيري هنري لمواساته بعد الفشل في التسجيل.

فيما تحدث ديدييه دروجبا عبر قناة "بي بي سي سبورت" عن تلك اللقطة، وقال: "إنه محبط ليس فقط لأنه غاب عن التسجيل ولكن بسبب روح الفريق خلال هذه البطولة، الكلام عن معارك بين اللاعبين. هذا ما سيحبطه أكثر من الفرص الضائعة".

جدير بالذكر أن خروج بلجيكا من كأس العالم يأتي على خلفية وجود محادثات حول خلاف داخل المعسكر، لكن دي بروينه وكورتوا حاولوا نفي هذه الشائعات قبل لقاء كرواتيا.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (العربي):. المعلومات الواردة في Goal (العربي) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (العربي)