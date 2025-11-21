فيديو | صدمة في تشيلسي قبل قمة الأبطال.. إصابة غريبة تُبعد كول بالمر عن مواجهة برشلونة ومارسيكا يعلق!

أعلن إنزو ماريسكا خروج كول بالمر من حساباته لمواجهة برشلونة في دوري الأبطال ومباراتي بيرنلي وآرسنال في الدوري، بعد تعرضه لكسر في إصبع القدم نتيجة اصطدامه بأثاث منزله ليلًا.

وتأتي هذه الإصابة المحبطة في وقت كان اللاعب يستعد فيه للعودة للمشاركة بعد تعافيه الكامل من إصابة سابقة في الفخذ.