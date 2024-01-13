فيديو | "شيف الملح" يثير الجدل بمشهد غير مُريح مع أرتيتا في دبي!

الشيف التركي يتصدر المشهد من جديد

لحظة محرجة للغاية تسبب فيها الشيف نصرت جوكشيه للإسباني ميكيل أرتيتا خلال رحلته القصيرة مع آرسنال في دبي.

النادي اللندني يتواجد حاليًا في الإمارات لإجراء بعض التدريبات في الطقس الدافىء، طمحًا في التعافي من النتائج السيئة التي تعرض لها الفريق خلال فترة أعياد الميلاد.

أرتيتا توجه إلى أحد مطاعم "شيف الملح" في دبي من أجل تناول وجبة العشاء، وشوهد الشيف التركي وهو يقطع شريحة من اللحم للمدرب الإسباني بأسلوبه المميز.

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وبعدها قام نصرت بوضع قطعة من اللحم في فم أرتيتا، قبل أن يقوم بحركة غير مريحة بلف يده حول كتف مدرب آرسنال الذي ظهر في حالة واضحة من عدم الارتياح وحاول نزع يده من على كتفه.

يذكر أن نصرت أثار حالة من الجدل خلال كأس العالم 2022 عندما شوهد وهو يحتفل مع المنتخب الأرجنتيني بالبطولة من الملعب، وقام بلمس الكأس في اختراق صريح لكل البروتوكولات المنصوص عليها من الاتحاد الدولي لكرة القدم.