فيديو | رؤوس الرجال على أجساد النساء .. إعلان غريب لمنتخب فرنسا قبل كأس عالم السيدات!

ربما يكون الإعلان الأغرب لكأس العالم للسيدات.

تقترب بطولة كأس العالم للسيدات من الانطلاق ومعها يزداد الحماس حول العالم في ظل كونها أول بطولة تقام بمشاركة 32 فريقًا في التاريخ.

وبالتزامن مع زيادة الحماس أطلقت شركة شبكات الهواتف النقالة الفرنسية "أورانج" إعلانًا جديدًا يخص منتخب السيدات قبل بداية البطولة بأقل من أسبوع.

الإعلان أثار الكثير من الجدل في ظل الشكل الذي اتخذه، حيث يبدأ بمجموعة من اللقطات لأهداف وفرص لمنتخب الرجال الفرنسي، لمدة حوالي دقيقة.

قبل أن يتوقف الإعلان ويكشف عن أن تلك اللقطات هي تخص مباريات كرة قدم نسائية في الأساس، وتم التلاعب بها لتظهر بهذا الشكل، وبالرغم من أن التلاعب لم يكن ظاهرًا في البداية إلا أنه بالتدقيق في المقطع قد تلاحظ ظهور رؤوس الرجال على أجساد السيدات.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي للسيدات سيلعب في مجموعة تضم البرازيل وجاميكا وبنما، في حين يخوض المنتخب المغربي البطولة في مجموعة كوريا الجنوبية وألمانيا وكولومبيا.