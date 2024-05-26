فيديو | جماهير مانشستر يونايتد تغني لإصابة والد هالاند وتضايقه في المترو!

تصرف غير أخلاقي من جماهير الشياطين الحمر...

التقطت عدسات الكاميرات لقطة غير أخلاقية من جمهور مانشستر يونايتد، تجاه ألف هالاند، والد إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، عقب مباراة الفريقين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق مانشستر يونائد، لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء أمس السبت على حساب الجار مانشستر سيتي، في المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف.

وعقب المباراة وأثناء خروج جماهير الشياطين الحمر من الملعب، وفي إحدى عربات المترو، شاهدوا ألف هالاند، واستفزوه وقرروا الغناء لإصابته الشهيرة التي تسبب فيها روي كين نجم مانشستر يونايتد.

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وفي عام 2001 التقى روي كين، مع ألف هالاند في ديربي مانشستر، وتدخل كين بقوة على ركبة النرويجي، وتسبب في إصابته إصابة مروعة.

جدير بالذكر أن اللقاء بين بين مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، سيتجدد مرة أخرى مع انطلاق الموسم المقبل، في بطولة الدرع الخيرية والتي تقام في شهر أغسطس القادم.