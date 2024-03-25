فيديو | تركها تسجل ثم أحرجته .. رونالدو مع نجمة كرواتيا: أفضل إهدار ركلة جزاء على ما فعلته مع ريال مدريد ضد غرناطة

نجم النصر خسر التحدي في النهاية

أكد كريستيانو رونالدو نجم النصر أنه يُفضل إهدار ركلة جزاء على ما فعله خلال مباراة فريقه السابق، ريال مدريد، أمام غرناطة في الدوري الإسباني، فما القصة؟

صاحب الـ39 عامًا ظهر في مقطع فيديو إعلاني مع لاعبه منتخب كرواتيا لكرة القدم، آنا ماركوفيتش، وقد خاضا معًا تحدي لعبة كرة قدم الطاولة "الفوسبول"، وخلاله تبادلا بعض الأسئلة.

رونالدو تقدم على منافسته بهدف ومن ثم تركها تُسجل هدف التعادل، لكنه دفع ثمن ذلك في النهاية بأن خسر التحدي بنتيجة 4-3 في موقف محرج.

اللاعب البرتغالي أكد خلال الفيديو تفضيله إهدار ركلة جزاء على إحراز هدف عكسي في مرمى فريقه، وهو ما فعله خلال مواجهة الريال وغرناطة، كما أوضح أنه يستمتع بالمباريات الكبيرة في أي بطولة كانت، سواء دوري أو خروج المغلوب.

رونالدو شدد على حبه البقاء في منزله على الخروج للاستمتاع بالإجازة كما أكد تفضيله الوجبات المنزلية على الخارجية، وأضاف في إجاباته على بعض الأسئلة "لم أتأخر أبدًا عن التدريبات، وأفضل اللعب حافي القدمين على معصوب اليدين".