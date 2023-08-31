فيديو | تحدي الموسم .. عضو ذهبي بالاتحاد يرصد مبلغًا كبيرًا حال فشل التعاقد مع صلاح

تحدي كبير على صفقة صلاح

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دخل أحمد البارقي العضو الذهبي بنادي الاتحاد في تحدي كبير، حال فشل ناديه في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ويكثف نادي الاتحاد حاليًا مفاوضاته مع ليفربول من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح، قبل غلق باب الانتقالات الصيفي.

ونشر البارقي مع اليوتيوبر أبو مشاعل عبر حساب الأخير على تطبيق "سناب شات" ليدخل معه في تحدي على مبلغ 30 ألف ريال حال عدم نجاح الاتحاد في التعاقد مع محمد صلاح خلال الصيف الحالي.

وقال البارقي خلال الفيديو المنتشر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إذا لم يتعاقد الاتحاد مع صلاح سأعطيك 20 ألف ريال و10 آلاف سحب للمتابعين".

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وظهر العضو الذهبي لنادي الاتحاد واثقًا بأن ناديه سيحسم صفقة محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لصالحه.

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