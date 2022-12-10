فيديو | بطريقة رائعة .. الدوري السعودي يدعم المغرب أمام البرتغال

قدم حساب دوري روشن السعودي على تويتر دعمًا بطريقة جميلة للمنتخب المغربي الذي يستعد لمواجهة البرتغال مساء اليوم السبت في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.
تويتر الدوري السعودي قام بنشر مقطع فيديو يحمل رسائل دعم وتشجيع من النجوم المغاربة الناشطين في البطولة تجاه أسود الأطلس الذين يسعون لكتابة التاريخ بالتأهل إلى نصف نهائي المونديال.
وظهر في الفيديو عدد من اللاعبين منهم أمين عطوشي لاعب أبها الذي تمنى الفوز على البرتغال لتزداد فرحة الشعب المغربي، فيما أبدى مروان سعد نجم الفتح على فخره الكبير بما يفعله المنتخب المغربي في كأس العالم.A Twitter List by Tamer_Abu_sido
يُشار إلى أن نجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله يتواجد مع المنتخب المغربي في قطر، ولكنه لا يلعب أساسيًا تحت قيادة المدرب وليد الركراكي.
يُشار إلى منتخبي كرواتيا والأرجنتين نجحا اليوم في حجز مقعديهما في نصف النهائي بعد تفوقهما على البرازيل وهولندا على الترتيب.
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