فيديو | بسبب أحصنته .. رجل يقتحم مباراة في هولندا على دراجة بخارية!

عجائب كرة القدم لا تنتهي!

شهدت مباراة بين فينهوشن ونظيره فيتسه موقفًا هو الأغرب في الملاعب هذا الأسبوع عندما اقتحم رجلًا ما الملعب على دراجة بخارية.

جاء هذا في الدقيقة الـ 63 من المباراة التي أقيمت يوم الأحد على ملعب فينهوشن وتسببت في ذهول الجماهير في الملعب وخارجه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجد الجميع فجأة الرجل قد وصل إلى دائرة المنتصف وبدأ في الصراخ في اللاعبين، وإذ به يتحدث مع أحدهم ويتناقش معه في أمر لم يظهر عبر الشاشة.

لكن بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية فقد اقتحم الرجل الملعب من أجل إيقاف استخدام الجماهير للألعاب النارية التي أزعجت الأحصنة الخاصة به، حيث يسكن بجوار الملعب.

وقال رئيس نادي فينهوشن كيس فان دير ليست: "الجماهير الشباب أرادت دعمنا لكن الأصوات أزعجت جارنا لسوء الحظ، لا نريد أن نكون حملًا على أي شخص، لكننا نريد الحفاظ على سلامة الجميع في الملعب أيضًا".

جدير بالذكر فينهوشن كان قد تلقى ثلاثة أهداف سريعة عقب تلك الحادثة وخسر في النهاية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.