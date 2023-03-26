النجم البرتغالي حاضر في كامب نو بطريقة مختلفة.

ظهر احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في ملعب كامب نو الخاص بنادي برشلونة مساء الأحد ضمن سلسلة مباريات تابعة لدوري الملوك "KINGS LEAGUE".

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shahid

جاء هذا خلال إحدى المباريات النهائية التي أقيمت على ملعب النادي الكتالوني، حيث ظهر سيرخيو أجويرو في الصورة وتدخل في تنفيذ إحدى ركلات الترجيح.

أجويرو ذهب لمسدد الركلة وقال له بضع كلمات قبل التنفيذ وظهرت على وجههما ابتسامة متبادلة، قبل أن يقوم بتسديدها على يسار الحارس.

وبمجرد أن عانقت الكرة الشباك ذهب مسدد الكرة إلى الجماهير واحتفل بطريقة كريستيانو رونالدو الشهيرة "Sii"، وكانت المفاجأة في التفاعل الكبير من الجماهير على الاحتفال.

جدير بالذكر أن رونالدو في الوقت نفسه كان قد أحرز هدف منتخب بلاده البرازيلي الأول أمام لوكسمبورج في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأوروبية.