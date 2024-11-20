فيديو | "أيها الأحمق" مرة ثانية.. ميسي يفقد هدوءه أمام "فيخورست جديد" من بيرو!

ماذا فعل النجم الأرجنتيني؟

انفجر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مواجهة بيرو، فجر اليوم الأربعاء، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وصالح منتخب الأرجنتين جماهيره بفوز مهم على حساب بيرو بهدف نظيف، ضمن الجولة 12 من التصفيات المؤهلة للمونديال، بهدف عن طريق لاوتارو مارتينيز، بعد عرضية مثالية من ميسي في الدقيقة 55.

وخلال أحداث المباراة، فقد نجم إنتر ميامي هدوءه بعدما تعرض للعرقلة من أحد مدافعي بيرو، حيث يبدو أنه كرر إهانة "بوبو" (أحمق) التي أطلقها على فاوت فيخورست مهاجم منتخب هولندا خلال كأس العالم 2022.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأظهرت اللقطات التلفزيونية التي بثتها "TyCSports" ميسي وهو ينظر بغضب إلى مدافع بيرو، ويوجه إليه إهانة أثناء ابتعاده ("بوبو" - أحمق).

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 25 نقطة، ليبتعد بصدارة التصفيات عن منتخب أوروجواي الوصيف (20)، بينما ظل منتخب بيرو في قاع الترتيب بـ7 نقاط.