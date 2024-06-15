فيديو | أوسيمين غاضبًا: فقدت احترامي لمدرب منتخب نيجيريا!

أوسيمين يفتح النار على مدربه...

هاجم فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي ومنتخب نيجيريا، المدير الفني لمنتخب بلاده، بسبب تصريحاته الأخيرة، عن إصابة اللاعب في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وتعرض أوسيمين إلى إصابة بالتواء في الكاحل تبعده عن الملاعب لمدة أربع أسابيع، ولم يتمكن من المشاركة مع نيجيريا، في آخر مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب نيجيريا مع جنوب إفريقيا، ثم خسر من بنين مطلع الشهر الحالي، في التصفيات، ويرى أوسيمين أنه يتعرض لهجوم بسبب فشل منتخب بلاده في الفوز بالمباراتين.

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وقال صاحب الـ 25 عامًا، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام": "طلبت من المدرب السماح لي بالبقاء مع اللاعبين في المعسكر، ولكنه أخبرني أنه لا ضرورة لازعاجي وعليّ البقاء مع عائلتي".

وتابع: "الآن بعد مباراتين سيئتين الجميع يلومنني، لقد بذلت قصارى جهدي وأعرف عدد الإصابات التي تعرضت لها مع المنتخب، ولكن الآن الجميع يهاجمني، لقد فقدت كل الاحترام الذي أكنه لهذا المدرب".