فيديو| "ألقى الطعام في وجهه!".. مشجع ميلان يستفز جاسبريني والرد مفاجئ!

نفد صبر مدرب أتالانتا جيان بييرو جاسبريني تجاه أحد مشجعي نادي إي سي ميلان خارج ملعب مباراة الفريقين سويًا والتي انتهت بفوز الروسونيري بهدفين نظيفين أول أمس.
وظهر على موقع "تيك توك" فيديو مصور لأحد المشجعين في سيارته بجانب سيارة جاسبريني، وكان يهتف لصالح الروسونيري، ويقوم ببعض الاستفزازات لجاسبريني.
لكن المدرب المخضرم لم يقابل الأمر بسلوك محترف، إذ كان يأكل "ساندوتش" في ذات التوقيت، فما كان منه إلا أن ألقى به في وجه هذا المشجع.
تصرف غير احترافي بالمرة، لكن لا ينبغي استثناء الاستفزاز الذي تعرض له المدرب البالغ من العمر 65 عامًا من قبل المشجع الميلاني.
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