فيديو | أجمل تقديم للاعب في التاريخ .. تشيلسي يبدع في إعلان صفقة كايسيدو!

بلال محمد
Moises Caicedo Chelsea 2023-24Getty
انتقالاتتشيلسيالدوري الإنجليزي الممتاز

إعلان مميز من تشيلسي لصفقة كايسيدو...

انتهي مسلسل صفقة موسيس كايسيدو، الذي انضم إلى صفوف تشيلسي رسميًا، في صفقة كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان كايسيدو، هدفًا لتشيلسي في فترة الانتقالات، ونافسه ليفربول، ولكن تشيلسي حسم الصفقة لصالحه في الأيام الأخيرة.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن الصفقة كلفت خزائن الفريق اللندني 115 مليون جنيه إسترليني، على أن يوقع اللاعب عقدًا حتى عام 2031.

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وأعلن تشيلسي عن الصفقة بطريقة مميزة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن نشر صورة للاعب وبجواره والدته وهو يرتدي قميص تشيلسي في الوقت الحالي، ثم صورة له مع والدته وهو يرتدي قميص البلوز قبل عامين.

وعلق الحساب الرسمي للبلوز على الفيديو وكتب: "لقد كان تشيلسي طيلة الوقت".

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