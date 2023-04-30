فيديو | "الي ما يطول الرطب يابس عنه يقول؟" .. جمهور الهلال يهبط بكريستيانو رونالدو لسابع أرض!

لو أتيحت لجمهور الهلال الفرصة للاستعانة بكريستيانو رونالدو في مباراة العودة أمام أوراوا ريد الياباني، هل يقبل؟

shahid

"سبحانه مغير الأحوال" أربعة أشهر كانت كافية لهبوط البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، من سابع سماء إلى سابع أرض في أعين جمهور الهلال أو ربما "الي ما يطول الرطب يابس عنه يقول!"..

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الزعيم تعادل أمس السبت، أمام أوراوا ريد الياباني، في الرياض، بهدف لكل منهما، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، ليصعب موقفه في موقعة الإياب في سايتاما، المقرر إقامتها في السادس من مايو المقبل.

وبالنظر للمهاجم الذي يعول عليه جمهور الزعيم في مثل هذه المباريات؛ النيجيري أوديون إيجالو، فحاله مثير للشفقة، إذ أنه لم يسجل في آخر ست مباريات لفريقه إلا هدفين فقط من ركلتي جزاء، أما في النهائيات بشكل عام حاله أكثر سوءًا، حيث لم يهز شباك خصومه في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، نهائي كأس العالم للأندية 2022، بجانب ذهاب نهائي الأمس!

لكن كل هذا لم يدفع جمهور الأزرق للموافقة على الاستعانة بقائد الجار "رونالدو"، كبرياء أم مجرد "طقطقة" على البرتغالي لارتدائه قميص النصر؟!

مراسلنا في الرياض، توجه بسؤال لجمهور الهلال الحاضر لمواقعة أوراوا بالأمس: "لو أتيحت لكل الفرصة للاستعانة بكريستيانو رونالدو في مباراة العودة، هل تقبل؟"، فكيف كانت الردود؟..

من بين عشرة آراء، وافق واحد فقط على الاستعانة بصاروخ ماديرا بحكم أنه لاعب عالمي، أما البقية فنعتوه بالفاشل، المنتهي، غير مناسب للهلال، كبر عمره وغيرها من الأوصاف.

ردود متوقعة بالطبع من جمهور منافس، حتى وإن كان من نتحدث عنه لاعب عالمي بحجم كريستيانو، فالمنافسة مع الجار دائمًا مختلفة وتدفع لكل ما هو غير متوقع، لكن بالرجوع للوراء أربعة أشهر أو أكثر قليلًا، كان جمهور الهلال يضرب كفًا على كف لحرمان ناديه من التعاقدات ومن ثم فشل المفاوضات مع رونالدو، فالتقارير وقتها كانت تتحدث عن محاولات إدارة الزعيم لإقناع الدون باللعب لأي نادٍ حتى الصيف المقبل، كي تتمكن من استقدامه بعد رفع الإيقاف!

وحاليًا ربما لا يزال بعضهم يندب حظه ويتمنى لو يشاهد رونالدو بالقميص الأزرق في الموسم المقبل.

لكن ماذا عن الفئة الأولى المقللة من الدون؟، هل "الي ما يطول الرطب يابس عنه يقول" كما يقول المثل الشعبي السعودي؟..

حقيقة الأمر لا!، هذا المثل لا ينطبق على حالة الدون وجمهور الزعيم وفقًا لما قدمه في الأربعة أشهر الأخيرة مع العالمي، فحصيلة هذه الشهور هي وداع كأس السوبر السعودي، وداع كأس خادم الحرمين الشريفين، الاقتراب من فقدان لقب دوري روشن، والهزيمة أمام الهلال والاتحاد في الدوري!

Shahid