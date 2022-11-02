فيديو | القصة المدمرة لنهاية علاقة جوردين هويتيما مع نجم البايرن

نهاية مأساوية تلك التي عرفتها أشهر علاقة في عالم كرة القدم...انهيار نفسي وخيانة في وسائل الإعلام وظهور لاعب جديد في الصورة ليفضح أسباب النهاية المأسوية، فما القصة بالضبط؟

إن كانت هناك علاقة عاطفية قد تحاكى عنها العالم في الأشهر القليلة الماضية، فهي بلا شك قصة النجم الكندي ولاعب بايرن ميونيخ "ألفونسو ديفيز" مع اللاعبة الكندية الشهيرة التي تنشط حاليًا في صفوف ليون الفرنسي "جوردين هويتيما"

العلاقة بين الثنائي كانت تقارب المثالية، فقد كانا يتشاركان يومياتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم يكونا يخفيان حبهما الكبير لبعضهما البعض، بل إن جوردين وقفت مرارًا في وجه من كانوا ينتقصون من اللاعب الكندي بسبب لون بشرته، وخرجت مرارًا للدفاع عن حبهما، كما روت كيف أصبحت صديقته في عمر الـ15 وأن ذلك غير حياتها وجعلها تثابر أكثر لتصبح لاعبة محترفة

لكن وفجأة وبين ليلة وضحاها، اختفى كل شيء...تم مسح كل المحتوى بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الإعلان عن النهاية برسالة مأساوية تحطم القلوب "انفصلنا عن بعضنا ونتمنى منكم احترام حياتنا الخاصة"

بتلك الكلمات انتهت قصة حب كبيرة دون تفاصيل إضافية، لكن الإشاعات ابتدأت تتسل في وسائل الإعلام: جوردين قامت بخيانة نجم البايرن وهذا الأخير، أمام هول الصدمة، دخل في أزمة عاطفية كبيرة أثرت على مستواه داخل الملعب وعلى حياته خارجها والأمر كاد يجهز عليه في فترة ما لولا لجوئه للطب النفسي ومساعدة النادي البافاري له،

اللاعب، رفض التعليق على الأمر في وسائل الإعلام، وطلب احترام حياته الشخصية، قبل أن تظهر الحقيقة قبل ساعات قليلة فقط: هويتيما لم تضع الكثير من الوقت وظهرت رفقة حبيبها الجديد، والذي لم يعد أن يكون لاعبًا آخر بدوره

ليس لاعب كرة قدم، بل لاعب كرة المضرب الدومنيكي خوليو رودريجيز، حيث نشرت اللاعبة صورة لهما وهما يخرجان معًا من ملعب ليون الفرنسي بعد مباراة للفريق الفرنسي، ثم مباراة أخرى لها على أرضية ملعب للبيزبول بعد مباراة لحبيبها الجديد

جوردين بدت سعيدة جدًا بعلاقتها الجديدة، ومشجعة لحبيبها الجديدة، فيما تلقت التهاني من صديقاتها، فيما يبدو أن الانتقام الأكبر لديفيز سيكون على أرض الميدان، كونه يستعد حاليًا لخوض كأس العالم مع منتخب بلاده بعد بداية موسم معقولة جدًا مع البايرن، أما عاطفيًا، فلا يبدو مستعدًا للدخول في علاقة جديدة ويبقى وحيدًا في الوقت الحالي حسب ما أكدت الصحافة الألمانية