فيديو | الذكاء الاصطناعي يجعل ميسي يتحدث الإنجليزية بطلاقة!

قرر برنامج ذكاء اصطناعي استخدام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وجعله يتحدث أكثر من 10 لغات مختلفة والمفاجئة كانت في حديثه باللغة الإنجليزية.
وقضى ميسي جزءًا كبيرًا من مسيرته الكروية في برشلونة وعاش في إسبانيا مع عائلته، ودائمًا ما يتحدث النجم الأرجنتيني باللغة الإسبانية بسبب استخدام اللغة في الأرجنتين أيضًا.
وفقًا لموقع جول فإن الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات يجيد اللغة الكاتالونية أيضًا، ويفترض أن ميسي لا يتحدث الإنجليزية.
واستخدم برنامج فيديو "AISynthesia" تقنيته لإظهار ميسي يتحدث بلغات مختلفة باستخدام خمس دقائق من لقطات قائد الأرجنتين.
وأضافت شركة Synthesia أنها خلقت "تمثيلًا اصطناعيًا" لميسي باستخدام خوارزميات التعلم العميقة والتي سمحت له بالتحدث بلغات متعددة.
واعترف ميسي سابقًا أنه كان يتعلم اللغة الإنجليزية عندما كان مرتبطًا بالانتقال إلى فريق مانشستر سيتي قبل رحيله عن برشلونة في عام 2021.
وفي حديث نجم باريس سان جيرمان مع المذيع بلاغ، قال إنه تعلم اللغة الإنجليزية لمدة عام ونصف، وأضاف: " عندما تكون هناك في إنجلترا يمكنك تعلم ذلك من خلال الضرورة، نعم بالضبط أنا أفهمها لكنني لا أتحدثها ".
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