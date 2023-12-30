فيديو | البليهي عن تقليده "بالونة" نجم تشيلسي: من هذا اللاعب؟!

نجم الهلال لا يتوقف عن لفت الأنظار

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حالة من الجدل أثارها علي البليهي لاعب الهلال السعودي، بعد احتفاله بالهدف الذي سجله ضد الفيحاء بالجولة التاسعة عشر من دوري روشن.

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وفاجأ البليهي الجماهير مساء أمس، الجمعة، باحتفال مثير كعادته، حيث أخرج "بالون أزرق" من جوربه وقام بنفخه أمام الجمهور، في طريقة تشبه احتفال لاعب تشيلسي كريستوفر نكونكو.

أحد المشجعين توجه إلى البليهي بعد المباراة وسأله عن احتفاله المثير للجدل، واستفسر منه عن حقيقة تقليده لنكونكو نجم البلوز، ولكن إجابة مدافع الهلال كانت غير متوقعة.

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وقال البليهي:"قسمًا بالله لا أعرف من هذا، والله ما أدري عنه".

جدير بالذكر أن البليهي حصل على بطاقة صفراء بعد احتفاله ضد الفيحاء، حيث اعتبره الحكم محاولة لاستفزاز الخصم، كما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومُعارض لهذه اللقطة.

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