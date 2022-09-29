فيديو | الأمن الفرنسي يتصدى لرفع علم فلسطين أثناء لقاء تونس والبرازيل

منع رفع علم فلسطين في ودية تونس والبرازيل

حاول الأمن الفرنسي المتواجد في ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، التصدي لأحد الشباب الحاضرين في مباراة تونس والبرازيل الودية، والذي حاول رفع علم فلسطين.

ما هي تفاصيل واقعة منع علم فلسطين في حديقة الأمراء؟

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد المشجعين في المدرجات، وهو يمسك في يده علم فلسطين، ويحاول رفعه.

ووجد المشجع توجه أحد أفراد الأمن المتواجدين في الملعب، لمحاولة منعه من رفع علم فلسطين، الأمر الذي أدى إلى تدخل مشجعين آخرين لفض الأمور.

وقام المشجع في النهاية برفع علم فلسطين، وسط احتفاء من المشجعين المتواجدين في المدرجات، ليتدخل الأمن مرة أخرى ويقومون بخفض العلم.

ودية تونس والبرازيل المثيرة للجدل

وشهدت مباراة تونس والبرازيل العديد من الأمور التي كانت مثيرة للجدل، حيث قام بعض من الجماهير بإلقاء الموز على ريتشارليسون لاعب المنتخب البرازيلي.

تلك الواقعة تسببت في غضب برازيلي كبير، ليُصدر الاتحاد البرازيلي بيانًا، يعبر فيه عن غضبه من الأفعال العنصرية التي كانت ضد لاعبي البرازيل.

ومن جانبه أصدر الاتحاد التونسي بيانًا، يُدين فيه ما حدث في المباراة، ويعتذر عن هذه الأفعال إذا كانت صدرت من أحد التونسيين المتواجدين في المدرجات. "اقرأ التفاصيل"