فيديو| "الأعظم حتى في اللغات".. ميسي يتحدث الإنجليزية لأول مرة!

انتهى من كرة القدم وتفرغ لتنمية مهاراته المختلفة!

لا يتحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي عادة إلا الإسبانية، تعلم اللغة الكتالونية بعض الشيئ حين كان في صفوف برشلونة، المهم أن الإنجليزية لم تكن أبدًا خيارًا بالنسبة للحائز على الكرة الذهبية في 7 مناسبات.

الأمر تغير بعض الشيئ، ليونيل ميسي تحدث الإنجليزية لأول مرة علنًا عبر مقطع لاقى شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المقطع كان يظهر فيه ميسي برفقة زميله في باريس سان جيرمان ماركو فيراتي، ومعهما الساحر جول دين الذي يملك ملايين المتابعين على وسائل التواصل المختلفة، وكان يحاول القيام بخدع سحرية أمام الأرجنتيني والإيطالي.

أراد أن يعد من 3 إلى 1 بالإسبانية فأخطأ تسمية الأرقام، قائلًا: "عليّ أن أراجع إسبانيتي بعض الشيء" ليرد عليه ميسي بالإنجليزية: "هذا لطيف للغاية منك".. وهنا انفجر فيراتي ضاحكًا.

ورغم أن ميسي بدا على لكنته عدم إتقان الإنجليزية، إلا أن المغردين عبر وسائل التواصل لم يفوتوا الفرصة لمديح إنجليزيته، أحدهم قال: "أعظم من تحدث الإنجليزية عبر العصور".. والآخر رد عليه: "انتهى من كرة القدم والآن سيبدأ مع اللغات".