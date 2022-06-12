فيديو | الاحتفال لا يعني العشوائية .. جمهور المغرب يضرب المثل عقب إسقاط إسبانيا

أسود الأطلس يشرفون العرب في مونديال قطر ويواصلون المشوار بتأهل لدور ربع النهائي

ضرب جمهور المغرب اليوم، المثل بطريقة احتفاله بتأهل منتخب بلاده لدور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

أسود الأطلس حققوا الإنجاز وصعدوا لدور الثمانية لأول مرة في تاريخ العرب، بعد الفوز أمام المنتخب الإسباني في ركلات الترجيح بنتيجة 3-0، إذ انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي دون أهداف.

وعقب المباراة وفي وسط الفرحة البالغة بالإنجاز، حرص عدد من جمهور المغرب على تنظيم مدرجات استاد المدينة التعليمية، وجمع مخالفات الجماهير، لترك المكان نظيفًا كما كان.

أصواتهم جلبت الفوز أثناء المباراة🗣️



جمهور المغرب يضرب المثل اليوم ويقوم أيضاً بتنظيف الملعب بعد فوز بالمباراة👏#المونديال_مع_جول | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/goP2CaDm2l — GOAL Arabia (@GoalAR) December 6, 2022

هذه العادة أحد أكبر مميزات مونديال قطر، إذ أن جماهير عدد من المنتخبات تحرص عليها عقب كل مباراة لها.

يذكر أن المنتخب المغربي هو المنتخب العربي الوحيد الذي يواصل مسيرته في مونديال قطر، بعدما ودع أصحاب الأرض وتونس والسعودية البطولة من دور المجموعات.