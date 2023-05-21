فيديو | اقتحم لقاء زميله ونسي نفسه على الهواء .. لفظ بذيء من هالاند أمام الملايين!

خطأ فادح من هالاند.

وقع النجم النرويجي إرلينج هالاند هداف الدوري الإنجليزي ومانشستر سيتي في خطأ كبير عندما ظهر عبر شاشات التلفاز عقب مباراة فريقه أمام تشيلسي في الجولة الـ 37 من بطولة الدوري.

هالاند اقتحم مقابلة لزميله في الفريق جاك جريليش كان يجريها مع شبكة "سكاي سبورت"، أثناء احتفالات الفريق ببطولة الدوري في ملعب الاتحاد.

ودون أي نوع من التقدير لكون فريقه يقوم بالمقابلة على الهواء بشكل مباشر قال: "أنا ***** أحبك، وأنت تعلم ذلك"، لينفجر الجميع ضاحكًا قبل مغادرة هالاند لمنطقة المقابلة.

وكان هالاند قد كسر العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم لعل أبرزهم هو عدد الأهداف التي سجلها أي لاعب في موسم واحد في الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد توج بطلًا للدوري الإنجليزي بشكل رسمي عقب خسارة آرسنال أمام نظيره نوتنجهام مساء السبت.