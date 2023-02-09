فيديو يكشف حقيقة توتر علاقة العويس والمعيوف في الهلال

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، التي أكدت على أن هناك توتر في العلاقة بين عبد الله المعيوف ومحمد العويس، حارسي مرمى فريق نادي الهلال.
ويشارك المعيوف بصفة أساسية في صفوف نادي الهلال بجميع البطولات، بينما يشارك العويس بشكل أساسي مع منتخب السعودية الذي يشهد دائمًا استبعاد للمعيوف.
وانتشر فيديو عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عقب مباراة الهلال أمام فلامنجو البرازيلي، بنصف نهائي كأس العالم للأندية، بين المعيوف والعويس.
واتجه العويس بشكل سريع نحو المعيوف، ليحتفل معه بحرارة بتأهل نادي الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الانتصار على فلامنجو بنصف النهائي.
وبذلك التصرف ينهي العويس والمعيوف الجدل المثار حول توتر العلاقة بينهما خلال الفترة الحالية.
اختيارات المحررين
- صنداي ومن أسقط النصر وبرشلونة ضحية لثلاثة .. أصحاب اللقطة الواحدة
- كلهم ذاقوا الكأس نفسه.. التاريخ الأسود لعمالقة أوروبا مع اللعب المالي النظيف!
- ريال مدريد تورط وشماتة هلالية .. ردود أفعال خسارة الأهلي أمام الملكي
- استسلام كلوب وعقد صلاح وصفقات فاشلة .. إليكم أسباب سقوط ليفربول!
- الدوسري جلاد والسعودية تنتقم .. ماذا قالت صحف البرازيل بعد فوز الهلال أمام فلامنجو؟