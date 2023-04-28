فيديو | يقصد النصراويين؟ .. محمد نور يهاجم مشجعين حضروا لقاء الاتحاد والشباب

أسطورة الاتحاد غاضب من بعض حضور لقاء الكلاسيكو!

shahid

أبدى محمد نور أسطورة نادي الاتحاد غضبه من بعض الجماهير التي حضرت مباراة فريقه أمام الشباب، في الكلاسيكو الذي أقيم مساء الخميس على ملعب الجوهرة المشعة.

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وحقق الاتحاد الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 24 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وتداولت الجماهير عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي فيديو للأسطورة نور، وهو يتحدث عن بعض المشجعين الذين تواجدوا في مباراة الاتحاد أمام الشباب.

وقال نور في الفيديو: "رأيت بعض الناس في الملعب لم يشجعوا الاتحاد، ماذا يريدون؟ تريد الشو؟ الحمد لله بس".

وقام أحد المتابعين بالرد على الفيديو، مؤكدًا على أن نور يقصد أحد مشجعي نادي النصر، الذي حضر المباراة، من أجل مساندة الشباب، حيث قام بنشر صورة له بعد إهدار آرون سالم بوبندزا لركلة الجزاء الحاسمة في المباراة.

Shahid