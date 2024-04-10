فيديو | "يعايدونا اليوم وبكره" .. صلاة العيد تجمع نجوم الهلال والاتحاد

أبو ظبي تحتضن الكل

حدث تفاعل كبير بين الجماهير على وسائل التواصل تعليقاً على جمع صلاة عيد الفطر بعثتي الهلال والاتحاد قبل نهائي كأس السوبر السعودي المرتقب.

ويلعب الفريقان مساء الخميس في الإمارات العربية المتحدة بعد تغلب الهلال على جاره النصر، والاتحاد على الوحدة الإثنين الماضي.

واجتمع الفريقان في أبو ظبي من أجل أداء صلاة عيد الفطر صباح الأربعاء، وحرص لاعبي ومسؤولو الفريقين على التحية وتبادل الأحاديث وسط أجواء ودية.

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ولم يفوت الجمهور تلك اللقطات للترحيب بالروح الطيبة بين الطرفين قبل اللقاء المنتظر، بينما سخر البعض من جمهور الاتحاد من الأمر وقال: "يعايدونا اليوم وبكره ياخدونا في الملعب رايح جي"، بينما ركز آخرون على التحية الخاصة بين رئيس الهلال فهد بن نافل ونجم النمور نجولو كانتي وفحوى ما دار بين الثنائي.

ويلتقي الناديان الخميس بحثاً عن اللقب الرابع للهلال في مسابقة السوبر، بينما يطمح الاتحاد للتتويج بها للمرة الثانية على التوالي عقب الفوز العام الماضي.