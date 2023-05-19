فيديو | يرفض ترك الكرة .. كلب بطل موقف طريف في مباراة بالدوري التشيلي!

كلب بطل موقف كوميدي في كرة القدم التشيلية!

شارك حساب صحيفة "TNT Sports" التشيلية فيديو لطيف عبر منصة التواصل الإجتماعي "تويتر" لأحد اللقطة الطريفة التى شهدتها الملاعب التشيليلة.

خلال مباراة بالستينيو وكوريكو يونيدو في الأسبوع ال14 من الدوري التشيلي اقتحم كلب ملعب المباراة، ليقرر حكم اللقاء إيقاف اللعب.

وحاول لاعبوا نادي بالستينيو إخراج الكلب بطريقة لطيفة، أثناء تمسكه بالكرة في فمه ورفضه تركها، لكن في الأخير حمله أحد اللاعبين إلى خارج الملعب.

المباراة انتهت بفوز بالستينو بهدف دون رد سجله اللعب الأرجنتيني اجوستين فارياس في الدقيقة 45 من زمن اللقاء.

بالستينو يتواجد في المركز التاسع بترتيب الدوري التشيلي، بينما نادي كوريكو يونيدو يأتي في المركز ال15 بالترتيب.