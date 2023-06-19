فيديو يثير الجدل.. إنتر ميامي يفضل كريستيانو رونالدو على ميسي!

أزمة في إنتر ميامي بسبب رونالدو وميسي!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن فريق إنتر ميامي قد يضطر إلى حذف منشور قديم له عن كريستيانو رونالدو.

ونشر النادي الأمريكي في ديسمبر الماضي مقطع فيديو لنجم كرة القدم الأمريكية توم برادي مع كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" قام حساب النادي الأمريكي على موقع "TikTok" بنشر الفيديو ومعه رمز اثنين من الماعز، وهو لقب يطلق على أفضل لاعب في التاريخ، ليعلق أحد الجماهير على الفيديو قائلًا: "لم يفت الأوان بعد لحذف تعليق الماعز إنتر ميامي!"

وغرد آخر: "حتى إنتر ميامي يعرف أن كريستيانو رونالدو هو الماعز".

ونجح فريق إنتر ميامي في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد انتهاء عقده مع فريق باريس سان جيرمان، رغم محاولات فريق برشلونة والهلال السعودي القوية للحصول على ميسي، إلا أنه اختار في النهاية الفريق الأمريكي.