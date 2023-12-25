فيديو | وفاءً لصديقه .. جوزيه مورينيو يزيد كأس السوبر المصري إثارة

"سبيشيال وان" يتفاعل مع أحداث كأس السوبر المصري..

بطريقة خاصة، اقتحم البرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لروما الإيطالي، أحداث كأس السوبر المصري، الذي انطلق اليوم الإثنين.

السوبر انطلق الليلة بمباراة مثيرة في نصف النهائي بين مودرن فيوتشر وبيراميدز، حسمها الأول لصالحه بالفوز في ركلات الترجيح بنتيجة 14-13، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

الصاعد لنهائي السوبر لأول مرة في تاريخه يقوده المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، الذي سبق أن عمل مدربًا مساعدًا لمورينيو في مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين، لذلك تفاعل الأخير مع المباراة المثيرة بطريقة خاصة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"سبيشيال وان" حرص على تهنئة صديقه عقب انتهاء المباراة، فأثناء حديث فورموسينيو في المؤتمر الصحفي، اضطر للتوقف، معلنًا تلقيه مكالمة من المدير الفني لروما، وقام بالرد عليها بالفعل قبل أن يستكمل حديثه من جديد.

يشار إلى أن فيوتشر ينتظر في النهائي، المقرر إقامته في 28 من ديسمبر الجاري، الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا؛ المقامة حاليًا.

وتقام هذه النسخة بمشاركة أربعة فرق لأول مرة في تاريخ السوبر، إذ يشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المحلي ووصيفه بيراميدز، فيما تأهل سيراميكا كليوباترا بعد تتويجه بطلًا لكأس الرابطة، وأخيرًا فيوتشر لكونه رابع الدوري المصري الموسم الماضي، والذي يشارك بعد اعتذار الزمالك؛ أحد طرفي نهائي كأس مصر.