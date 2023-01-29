فيديو | وسط البرد القارس .. تيفو ناري لجمهور الاتحاد في نهائي السوبر

الاتحاد يلتقي بالفيحاء الليلة في نهائي كأس السوبر السعودي

Shahid

لم يمنع ضيق الوقت مجلس جمهور الاتحاد في مدينة الرياض من التجهيز للظهور بصورة مميزة، في نهائي كأس السوبر السعودي.

النهائي من المقرر أن يجمع العميد بالفيحاء، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت الرياض، على استاد الملك فهد الدولي.

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48 ساعة فقط كانت أمام مجلس النمور في العاصمة بعد العبور من نصف النهائي، للتجهيز للنهائي، لكنهم نجحوا بالفعل في الانتهاء من التيفو الخاص باللقاء، والذي سيتضمن كلمة " A T T A C K" بالإنجليزية، أي "هجوم" باللغة العربية.

ونشر الحساب الرسمي للمجلس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعض من كواليس التجهيز، والتي استمرت للساعات الأولى من صباح اليوم، وسط معاناة أعضائه من البرد الشديد، لنقل الأعلام من مقر المجلس إلى مدرجات ملعب المباراة، ومن ثم ترتيبها على المقاعد.

يذكر أن العميد وصل للنهائي بعد الفوز أمام النصر بثلاثية مقابل هدف وحيد، بينما تأهل الفيحاء بفوز مفاجئ أمام الهلال بهدف نظيف.

Shahid