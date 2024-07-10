فيديو | بعد وداع اليورو .. كيليان مبابي يفجر غضب فرنسا برد غير متوقع!

أول تعليق من قائد الديوك لدى وصوله الأراضي الفرنسية

أثار كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، غضب جماهير منتخب بلاده بأول ظهور له في فرنسا بعد وداع منافسات بطولة "يورو 2024".

وودع منتخب فرنسا بطولة الأمم الأوروبية، بعد خسارته أمام إسبانيا (1-2)، أمس الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا، وذلك من الدور نصف النهائي.

والتقطت عدسات المصورين، مقطع فيديو لكيليان مبابي لدى وصوله مطار لوبورجيه بمقاطعة سان دونيس الفرنسية، حيث حاصرته وسائل الإعلام بالأسئلة ليكتفي برد بسيط: "إجازة سعيدة".

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وبالفعل يستعد مبابي لبدء إجازته الصيفية بعدما ودع مع منتخب فرنسا البطولة، على أن ينتهي من إجازته وينضم إلى فريقه الجديد ريال مدريد، بعدما أعلن الانتقال إلى صفوفه قادمًا من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

ولم يكن مبابي موفقًا خلال البطولة الأوروبية، حيث لم يسجل سوى هدف من ركلة جزاء وصنع آخر، بينما عانى كثيرًا من إصابته في المباراة الأولى بكسر في الأنف واضطر إلى لعب أغلب المباريات وهو يرتدي قناعًا طبيًا.

وانتشر المقطع بشكل موسع بين الجماهير الفرنسية، التي امتعضت من رد النجم وقائد المنتخب الأول، حيث اتُهم بتجاهل أحزانهم على وداع البطولة التي تغيب عن خزائن الديوك منذ 24 عامًا.