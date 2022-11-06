فيديو | هل يغيب عن المونديال؟ .. سلمان الفرج يخرج بالدموع بعد إصابته أمام أيسلندا

إصابة تقلق الجمهور السعودي قبل كأس العالم

تعرض سلمان الفرج لاعب وسط المنتخب السعودي لإصابة قوية خلال مباراة أيسلندا الودية، خرج على إثرها من أرضية الملعب، حيث لم يستطع استكمال المواجهة.

ويتقدم الأخضر على أيسلندا بهدف دون رد، في المباراة الودية الرابعة ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وخلال كرة مشتركة مع أحد لاعبي أيسلندا، سقط سلمان الفرج على أرضية الملعب، ممسكًا كتفه بسبب سقوطه عليه، الأمر الذي تسبب في تدخل الجهاز الطبي للأخضر.

وبعدها خرج سلمان الفرج من أرضية الملعب متأثرًا بالإصابة، وممسكًا بكتفه وهو يبكي، وسط قلق كان واضحًا على الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي.

وتستعد الصقور للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، وذلك خلال المعسكر المقام حاليًا في أبو ظبي، حيث سيلعب مباراته الودية الخامسة أمام بنما، قبل السفر إلى السعودية لمواجهة كرواتيا في آخر الوديات قبل التوجه إلى قطر.