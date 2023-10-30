فيديو | هل يعلم بفوزه بالجائزة؟ تصريحات متفائلة من هالاند قبل حفل الكرة الذهبية!

النجم النرويجي يبدو عليه التفائل!

وصل النجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي المتوج بالثلاثية في الموسم الماضي إلى حفل الكرة الذهبية المقام في باريس.

هالاند ظهر متفائلًا قبل الحفل، وفي حوار مقتضب له مع الحساب الرسمي للجائزة عبر موقع "إكس"، أكد هالاند أن الليلة ستكون عظيمة.

وقال هالاند: "أتطلع إلى مقابلة زملائي، ستكون ليلة عظيمة وسأقابل الكثير من نجوم كرة القدم العظماء في نفس الغرفة".

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النجم النرويجي يعد مرشحًا للتتويج بالجائزة، على الرغم من أن حظوظ الأرجنتيني ليونيل ميسي أكبر بشكل واضح وبحسب ما أكدت تقارير عديدة فقد حسمها بالفعل.

جدير بالذكر أن هالاند كان قد نجح في تسجيل ثنائية وصناعة الهدف الثالث في فوز فريقه مانشستر سيتي بالديربي على حساب مانشستر يونايتد مساء الأحد.