فيديو | هل يعتذر محمد فودة؟ سمير عثمان يقدم دليل ظلم النصر ورونالدو أمام الرياض

التحدي بين الحكمين المصري والسعودي وصل ذروته

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وصل الخلاف والتحدي بين خبيري التحكيم، المصري سمير عثمان والسعودي محمد فودة، ذروته، وذلك بشأن اللقطة الجدلية من كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والرياض في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

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رونالدو كان قد طالب باحتساب ركلة جزاء لصالح فريقه بداعي لمسة يد على لاعب الخصم على خط المرمى، لكن الحكم لم يُوافق على طلبه ليشتعل البرتغالي غضبًا.

فودة أيد وقتها قرار الحكم بعدم احتساب جزائية، نظرًا لكون يد اللاعب لم تكبر الجسم وكانت في وضعها الطبيعي، فيما خالفه عثمان الرأي موضحًا أنه طالما الواقعة حدثت على خط المرمى فهنا القانون استثنى هذه الحالة وقرر احتسابها جزائية مع طرد اللاعب بالكارت الأحمر المباشر، حتى لو اليد كانت ملاصقة للجسد.

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وفي حلقة الأمس، أُعيد الحديث عنها من جديد، ليتحول النقاش هذه للمرة من الهدوء إلى الحدة، إذ أعلن فودة التحدي، مطالبًا عثمان بإحضار النص القانوني الذي يدعم مزاعمه، لينفعل عليه الخبير المصري.

عثمان أصر على رأيه فما كان من فودة إلا أن تعهد بالاعتذار، ولو بعد شهرين، حال أحضر الحكم المصري النص القانوني الذي يدعم كلامه، وقد جلب الأول الدليل بالفعل وكان من إحدى مباريات الدوري الإسباني.

إذ نشر مقطع فيديو للقطة مشابهة احتسب فيها الحكم ركلة جزاء وأشهر البطاقة الحمراء، وقد نشر عثمان الفيديو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، فهل يعتذر له فودة؟

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