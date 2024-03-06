فيديو | "هل هذا لاعب بـ60 مليون ريال" .. اتهام نجم الاتحاد بالهروب من الكرة وصناعة اللعب للهلال

انتقاد قاسٍ من نجم المنتخب السعودي السابق للاعب العميد

وجه أحمد عطيف نجم المنتخب السعودي السابق انتقادًا لاذعًا لمدافع الاتحاد وحمله مسؤولية الخسارة أمام الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم أمس 2-0، متسائلًا "هل هذا لاعب ثمنه 60 مليون ريال سعودي؟".

الاتحاد سيكون مطالبًا الثلاثاء القادم في تعويض خسارته بالرياض بهدفين حين يستضيف الهلال في جدة إيابًا، والأصعب أنه سيضطر لفعل ذلك منقوصًا من عديد لاعبيه للإصابة وقد أضيف لهم نجولو كانتي للإيقاف بعد طرده من مباراة الأمس.

عطيف اتهم المدافع السعودي حسن كادش بالوقوف خلف كوارث الاتحاد الدفاعية، مشيرًا إلى أنه لا يُجيد التمركز أبدًا ويهرب من الكرة ولا يمتلك أي شخصية للعب مع الكبار.

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وأضاف عبر برنامج "دورينا غير" "كادش الذي ضمه الاتحاد بـ60 مليون ريال وجعله أغلى مدافع السعودي هو سبب كوارث الاتحاد، ليس فقط تلك المباراة بل جميع المباريات، لا يُجيد اللعب سواء ضمن دفاع ثلاثي أو رباعي. لا يُجيد المواجهة أو التمركز ولا يمتلك شخصية جيدة، يهرب من الكرة. هل هذا تمركز لاعب بـ60 مليون ريال!".

تابع "لا يريد الكرة، أكثر لاعب لا أراه في مركزه وأكثر لاعب يُطالب زملاءه بالتمركز السليم وهو لا يُجيده أبدًا. لم يُغطي أبدًا خلف الظهيرين وتحركاته سيئة جدًا".

مقدم البرنامج "خالد الشنيف" وصف كادش بصانع ألعاب الهلال خلال اللقاء، وتساءل عن سر المشكلة، فأجاب عطيف "المشكلة نفسية باعتقادي، هو لا يُجيد ولا يستحق اللعب للكبار، لأنه حين كان في الهلال كان سيئًا ولكنه تألق مع الاتفاق والتعاون. أنا أرى أن الاتحاد أكبر من كادش".