فيديو | هل سجل حقًا 1000 هدف ؟ بالدلائل، حقيقة صادمة أراد بيليه إخفاءها

رقم مختلف تمامًا

عندما يتبادر الاسم إلى أذهان مشجعي كرة القدم، فإنهم لا يتذكرون سوى أسطورة كروية تركت بصمتها في تاريخ اللعبة إلى الأبد، لكن، التاريخ يُخفي بعض الأشياء، ربما لا يريدك اللاعب أن تعرفها، فما هي؟

صحيح أن بيليه سجّل 1283 هدفًا في مسيرته لكن 526 هدفًا منها كانت في مباريات غير رسمية أو حتى مباريات استعراضية، الأهداف الـ1283 تضم أيضًا أهدافًا سجلها في دوريات عسكرية!

لذلك نستعرض العدد الحقيقي للأهداف الرسمية التي سجلها بيليه..