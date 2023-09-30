فيديو | "هذا سيئ" .. هنري مصدوم من تقييم رونالدو في FC24

النجم الفرنسي يعلق على تقييمات النجوم.

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شارك النجم الفرنسي تييري هنري في لعبة عبر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقوم بتخمين بطاقات النجوم في لعبة FC24 التي صدرت مؤخرًا.

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تم إظهار أرقام البطاقة أولًا للنجم الفرنسي بوجود لوجو دوري روشن السعودي، وعدة أرقام منها تخص سرعته وقدرته على التسديد وغيرها من الأمور، ولم يعرف هنري اللاعب.

بعدها ظهرت صورة كريستيانو رونالدو ليظهر الذهول على وجه هنري الذي قال: "لا، هذا ليس هو، هذا سيئ للغاية".

اللعبة تضمنت كذلك ظهور عدة بطاقات أخرى نجح هنري في تخمين أغلب أصحابها، على رأسهم ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وغيرهما.

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جدير بالذكر أن اللعبة الشهيرة كانت قد صدرت بشكل رسمي قبل حوالي أسبوع، ويملك هنري بطاقة مهاجم فيها بإمكانيات أفضل بكثير من تلك التي تملكها بطاقة رونالدو.

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