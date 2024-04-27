فيديو | "هذا آخر كلب راقبني" .. ذلة لسان تضع نجم إنتر في ورطة شديدة!

غضب من جماهير ميلان

حوار ودي بين ثلاثي نادي إنتر الإيطالي عبر بث حي على موقع "إنستجرام"، تحول سريعًا إلى أحد مصادر الجدل والسخرية في إيطاليا.

لاعب الوسط التركي تشالهان أوجلو ظهر مع زميليه في إنتر، ماركوس تورام ودافي كلاسن، حيث قام الأخير بعرض كلبه خلال البث الحي وسط ضحكات من الثنائي.

كلاسن قال بعدها:"هذا الكلب يمكنه مراقبة ماركوس تورام في التدريبات غدًا".

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ليرد عليه المهاجم الفرنسي ساخرًا:"آخر كلب قام بمراقبتي رجل لرجل في الملعب كان .. لا يهم، لن أقول المزيد".

ورغم رفض تورام الحديث عن اسم الشخص الذي راقبه، إلا أن أغلب الجماهير اعتقدت أنه يقصد فيكايو توموري الذي لعب أمامه في ديربي الغضب بين ميلان وإنتر يوم الإثنين الماضي.

وانتهى هذا الديربي بفوز إنتر بهدفين مقابل هدف، حيث سجل تورام الهدف الثاني ليقود فريقه لحسم لقب الدوري الإيطالي قبل نهايته بخمس جولات.

وتسببت اللقطة في سخرية واسعة من جماهير إنتر، بقيام لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق بنشر صورة على حسابه وهو يحمل كلبًا على رأسه تاج، بينما شعر بعض جماهير ميلان بالغضب لتعرض أحد نجوم الفريق للإهانة، لأن الروسونيري هو آخر فريق لعب أمامه تورام.