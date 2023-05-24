فيديو| بعد احتفاله على طريقة ميسي.. كيليني يصف نجم برشلونة السابق بالمهرج!

الموهبة التي ضلت طريقها في برشلونة

هدف مارادوني رائع أحرزه ريكي بوتش لاعب برشلونة السابق في الدوري الأمريكي لحساب ناديه لوس أنجلوس جالاكسي أمام المنافس اللدود لوس أنجلوس إف سي.

الهدف جاء بعد مراوغة بوتش لأكثر من لاعب بلقطة فريدة، ثم أعقب ذلك احتفال مثير من اللاعب الإسباني.

بويج خلع رداءه واحتفل على طريقة ميسي مظهرًا رقم "6" من خلف القميص واسمه، تمامًا كما فعل الأرجنتيني في مباراة ريال مدريد موسم 2016-2017.

الجماهير واصلت استياءها، ورغم إلقاء العديد من الأشياء على بوتش منذ بداية المباراة، فقد انهالوا عليه من جديد بالعديد من المقذوفات.

بوتش قال عقب المباراة إن أحد المشجعين ألقى عليه العديد من الأشياء كما تطاول عليه مرارًا، لذلك فقد وجه الاحتفال إليه.

كما أن الأمر برمته أثار حفيظة جيورجيو كيلليني لاعب لوس أنجلوس إف سي الذي وصف بوتش بـ"المهرج" معبرًا عن استيائه من طريقة احتفاله.