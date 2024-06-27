نيمار يشعل حماس جماهير الهلال..

فاجأ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، متابعيه بظهوره في مقطع فيديو يعكس تطور حالته الطبية وتعافيه بشكل كبير من الإصابة.

وفشل نيمار في التواجد ضمن قائمة البرازيل ببطولة "كوبا أمريكا 2024"، بسبب إصابته في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ضد أوروجواي، خلال شهر أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتواجد نيمار حاليًا في لوس أنجلوس الأمريكية، حيث يخضع لبرنامج علاجي في الفترة الحالية، من أجل التعافي من الإصابة والعودة إلى التدريبات الجماعية مع الهلال، وتشير التقارير إلى أنه لن يعود قبل شهر سبتمبر المقبل.

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ونشر نيمار مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، حيث يتواجد في أحد مراكز التأهيل الشهيرة، ضمن حملة دعائية، وهو يقوم بتدريبات بدنية قوية وبدا في حالة جيدة للغاية، كما قام ببعض المهارات الفنية بالكرة.

وتناقلت الحسابات الجماهيرية لنادي الهلال، مقطع الفيديو بشكل واسع، حيث أشادت بالمستوى البدني لنيمار، وتمنوا عودته سريعًا إلى تدريبات الزعيم والمشاركة مع بطل السعودية في الموسم المقبل.

يذكر أن نيمار حرص على التواجد في ملعب صوفي بالولايات المتحدة الأمريكية، فجر الثلاثاء الماضي؛ من أجل متابعة مباراة راقصي السامبا أمام كوستاريكا في كوبا أمريكا، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وأصابت لاعب الهلال بإحباط كبير.